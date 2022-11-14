Реконструкцию северного въезда в Калугу пообещали завершить в июне 2023 года
Реконструкция северного въезда в Калугу должна завершиться в июне 2023 года. Об этом в понедельник, 14 ноября, на планерке в городской управе сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
На этой неделе планируется завершить переврезку газовых сетей.
Подрядчик уже начал устанавливать стойки для светофоров и монтировать шумозащитные экраны.
Напомним, в октябре стало известно, что реконструкция затянется до следующего года.
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