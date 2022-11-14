В Юхнове завершился ремонт центральной улицы

В Юхнове завершился ремонт трехкилометрового участка, который включает подъезд от дороги Калуга – Вязьма и центральную улицу Ленина. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в правительстве Калужской области.

- Дорожники восстановили кюветы, укрепили обочины отфрезерованным материалом, сделали устройство выравнивающего слоя покрытия, верхнего слоя покрытия из ЩМА-16, - пояснили в правительстве. - Кроме этого, восстановили посадочные площадки, установили дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.

Отдельное внимание было уделено освещению. Общая протяженность линии освещения составила около двух километров.

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