Власти Калуги призвали автомобилистов срочно установить зимнюю резину

В Калуге вся коммунальная техника переоборудована для работы в зимний период. Об этом в понедельник, 14 ноября, на планерке в горуправе рассказал начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

Он пояснил, что организованы круглосуточные дежурства. Опасные места будут проверять каждые три часа.

- В ближайшие дни ситуация на дорогах осложнится, - рассказал также городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Поэтому те из автомобилистов, кто не успел переобуться, нужно срочно это сделать. Тот, кто не успел переобуться и столкнется с ситуацией, что выпал снег – предлагаю воздержаться от поездок. Все шутят про день жестянщика. Да, он неизбежен, как сама зима. Здесь никуда не денешься, все расслаблены автомобилисты. Многие финансовой возможности не имеют, чтобы резину приобрести шипованную. Поэтому предлагаю воздержаться от поездок. Нужно в эти дни внимательно относиться друг к другу. Предельно корректно. Городским коммунальным службам это испытание, дополнительная работа. Понятно, что бывают проблемы, но в целом городские власти справляются в последние годы с вопросами содержания улично-дорожной сети в зимний период.

Также Денисов выразил надежду, что столько снега, сколько выпало в предыдущие годы, сейчас не будет.

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