ГИБДД предупредила калужских водителей о снеге

Калужская ГИБДД в понедельник опубликовала предупреждение для водителей об ухудшении погоды.

Во вторник, 15 ноября, в Калуге ожидается снег.

Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать скорость и дистанцию. Или вообще отказаться от поездки на авто, если нет острой необходимости.

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