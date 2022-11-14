В Калуге прогнозируют новый день жестянщика
Во вторник, 15 ноября, в Калуге и области прогнозируют неприятную для водителей погоду.
Температура воздуха снизится до нуля. Ожидаются дождь, переходящий в снег. На дорогах возможна гололедица.
Напомним, первый снег выпал в Калуге 31 октября. После этого произошло множество ДТП.
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