В Калуге прогнозируют новый день жестянщика

Во вторник, 15 ноября, в Калуге и области прогнозируют неприятную для водителей погоду.

Температура воздуха снизится до нуля. Ожидаются дождь, переходящий в снег. На дорогах возможна гололедица.

Напомним, первый снег выпал в Калуге 31 октября. После этого произошло множество ДТП.

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