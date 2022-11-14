С улиц Калуги эвакуируют девять брошенных автомобилей

В четверг, 17 ноября, в Калуге комиссия городской управы проведет осмотр девяти брошенных автомобилей.

Транспорт собираются эвакуировать с улиц областного центра.

Владельцев машин просят присутствовать на осмотре, который состоится с 10:00 до 13:00.

ул. Гагарина, 11, ВАЗ 2108 бежевого цвета, А431КТ40,

ул. Генерала Попова, 4, ГАЗ желтого цвета, номер отсутствует,

ул. Ленина, 113, ВАЗ зеленого цвета, Н334ХВ40,

пер. Малый, 2, «Шевроле Авео» серого цвета, В560ТР197,

ул. Огарева, 9/7, «Шевроле Ланос» серебристого цвета, Е190УВ40,

ул. Октябрьская, 50, «Мазда 626» белого цвета, А357МХ40,

пл. Победы, 13, «Волга» черного цвета, Р261МВ76,

ул. Поле Свободы, 18д, «Шевроле» серого цвета, М 619 НА 40,

ул. Хрустальная, 44 к.5, ГАЗ 3110 зеленого цвета, В817МО40.

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