С улиц Калуги эвакуируют девять брошенных автомобилей
В четверг, 17 ноября, в Калуге комиссия городской управы проведет осмотр девяти брошенных автомобилей.
Транспорт собираются эвакуировать с улиц областного центра.
Владельцев машин просят присутствовать на осмотре, который состоится с 10:00 до 13:00.
- ул. Гагарина, 11, ВАЗ 2108 бежевого цвета, А431КТ40,
- ул. Генерала Попова, 4, ГАЗ желтого цвета, номер отсутствует,
- ул. Ленина, 113, ВАЗ зеленого цвета, Н334ХВ40,
- пер. Малый, 2, «Шевроле Авео» серого цвета, В560ТР197,
- ул. Огарева, 9/7, «Шевроле Ланос» серебристого цвета, Е190УВ40,
- ул. Октябрьская, 50, «Мазда 626» белого цвета, А357МХ40,
- пл. Победы, 13, «Волга» черного цвета, Р261МВ76,
- ул. Поле Свободы, 18д, «Шевроле» серого цвета, М 619 НА 40,
- ул. Хрустальная, 44 к.5, ГАЗ 3110 зеленого цвета, В817МО40.
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