В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 30 793 нарушения
За неделю, с 3 по 10 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 30 793 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 24 245.
4396 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
870 калужан не пропустили пешеходов.
795 человек не пристегнулись ремнями.
287 водителей выехали на встречную полосу.
187 – припарковались в запрещенном месте.
13 автомобилистов двигались по обочине.
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