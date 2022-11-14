В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 30 793 нарушения

За неделю, с 3 по 10 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 30 793 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 24 245.

4396 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

870 калужан не пропустили пешеходов.

795 человек не пристегнулись ремнями.

287 водителей выехали на встречную полосу.

187 – припарковались в запрещенном месте.

13 автомобилистов двигались по обочине.

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