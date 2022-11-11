В Калуге 23-летний водитель попался с поддельным удостоверением

23-летнему калужанину грозит до года колонии за покупку и использование поддельного водительского удостоверения. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, молодой мужчина специально приобрел подделку и попался с ней в марте нынешнего года.

В ближайшее время по делу начнется суд.

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