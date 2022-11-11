В Калужской области завершился ремонт участка федеральной трассы

В Спас-Деменском районе завершился ремонт 26-километрового участка трассы А130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в дорожном управлении.

Работы велись с 290 по 316 километры.

Там поменяли асфальт, отремонтировали 13 водопропускных труб, 12 автобусных остановок, обновили ограждение и знаки.

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