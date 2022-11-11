В Калуге на два дня перекроют движение в Смоленском переулке

В пятницу, 11 ноября, а также в понедельник, 14 ноября, в Калуге с 10:00 до 17:00 будет частично перекрыт Смоленский переулок. Об этом сообщили в дорожном управлении.

Проехать нельзя будет у дома №26 по улице Комарова.

Ограничения связаны с аварийным ремонтом кровли.

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