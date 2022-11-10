В Калуге открыли поворот на деревню Доможирово

В четверг, 10 ноября, в Калуге открыли проезд на повороте с улицы Московской на деревню Доможирово. Об этом сообщили в городской управе.

- Данный участок дороги открыт, - подчеркнули в администрации.

Проезд закрыли 8 ноября. В горуправе объясняли это форс-мажорными обстоятельствами во время работ по реконструкции северного въезда.

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