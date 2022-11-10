10 ноября в Калуге открылось женское епархиальное училище

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 ноября.

1791 – «Ноября 10. На Оке лед прошел». (Из записок купца Губкина)

1796 – «10 Ока река льдом покрылась а 12 и 13 ездить по льду начали». (Из записок купца Губкина)

1879 – в этот день начались занятия в Калужском женском епархиальном училище с церковью внутри, которое было освящено еще 24.09 (ст. стиль). Деньги на строительство церкви для училища дал владелец пароходства, купец 1-й гильдии И.К.Ципулин. Ныне это школа №9.

1881 – в Харькове скончалась Евлалия Павловна Кадмина. Уроженка г. Калуги в результате несчастной любви покончила жизнь самоубийством. «…Появилась и промелькнула кометой дивной красоты» - так образно и метко сказало ней А.В.Луначарский. Трагическая судьба актрисы нашла отражение в пьесах А. Суварина «Татьяна Репина»(1887) и Н. Соловцова «Евлампия Рамина», в повести И.Тургенева «Клара Милич» (1882), на сюжет которой А. Кастальский написал одноименную оперу в 1907 г., в рассказе А.Куприна «Последний дебют». Поэт С. Андреевский посвятил памяти Евлалии Павловны стихотворение «Певица». В 1887 г. в Московской консерватории была учреждена стипендия имени Евлалии Павловны Кадминой.

1947 – (из газеты «Знамя») «По решению Калужского горисполкома на улице имени Кирова в г. Калуге поставлен памятник верному сыну советского народа Сергею Мироновичу Кирову». Бетонная скульптура была поставлена на постамент с табличкой, на которой указывались фамилия, инициалы и годы жизни Кирова. Позже здесь появился и герб СССР. Немного левее того места, где стоит теперь скульптура, под названием «Городовой» «бетонный Киров» простоял 30 лет.

1951 - 7 ноября в Калуге

В торжественной тишине замерла площадь Ленина. Светлая колоннада Гостиных рядов расцвечена красными полотнищами лозунгов… Грянул духовой оркестр. Под бодрый упругий ритм марша вступила на площадь сводная колонна школьников. Демонстрация началась.Шагают юные граждане Родины – девочки, мальчики. Из-за отворотов курточек и пальто алеют пионерские галстуки… Идут их старшие товарищи – студенты института. Среди них – отличники, сталинские стипендиаты. Неиссякаем человеческий поток. Демонстранты движутся вниз по ул. Сталина, выходят из Красноармейской улицы, у начала площади сливаются и мимо трибун проходят уже сдвоенной мощной колонной… Улица Сталина – центральная магистраль Калуги. Как красива она в огнях праздничной иллюминации… (Из публикаций газеты «Знамя»)

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