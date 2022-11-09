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В Калуге началась подготовка территории для расширения Синих мостов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2022 16:23 0 1549
В Калуге началась подготовка территории для расширения Синих мостов

В среду, 9 ноября, в Калуге началась подготовка участка земли для расширения Синих мостов в районе улицы Путейской. Фото прислал один из наших читателей.

Рабочие вырубают деревья.

Как мы уже рассказывали, дорогу собираются расширить до четырех полос. Для этого параллельно существующему построят еще один путепровод.

Стоимость первого этапа реконструкции – около 740 миллионов рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2022 16:23 0 1549
Тэги: авто дороги
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