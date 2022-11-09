В Калуге ограничили движение на двух мостах

В Калуге до конца ноября ограничили движение на двух мостах на окружной дороге. Речь идет о Пучковском мосте через Оку и мосте через Терепец между деревнями Петрово и Косарево, сообщили в среду дорожники.

Перекрыта для транспорта одна полоса.

Ограничения связаны с проведением работ по модернизации линий освещения. Рабочие собираются заменить опоры и установить светодиодные светильники.

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