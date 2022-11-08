В Калуге перекрыли поворот на деревню Доможирово
Во вторник, 8 ноября, в Калуге городская управа сообщила о перекрытии поворота с улицы Московской на деревню Доможирово. Это связано с проведением ремонтных работ.
Жителям деревень Доможирово и Починки предлагается использовать для объезда соседний съезд и улицу Верховую.
На какой срок перекрыт проезд, пока не уточняется.
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