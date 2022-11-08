В Калуге перекрыли поворот на деревню Доможирово

Во вторник, 8 ноября, в Калуге городская управа сообщила о перекрытии поворота с улицы Московской на деревню Доможирово. Это связано с проведением ремонтных работ.

Жителям деревень Доможирово и Починки предлагается использовать для объезда соседний съезд и улицу Верховую.

На какой срок перекрыт проезд, пока не уточняется.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.