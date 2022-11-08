В Калуге перекрытие улицы Светлой продлили до 15 ноября

Улица Светлая на перекрестке с улицей Московской в Калуге останется перекрытой как минимум до 15 ноября. Дорожники не успели завершить работы, хотя изначально они были запланированы до 27 октября.

Как рассказали во вторник в городской управе, сроки перекрытия вновь перенесены.

Водителей просят заранее выбирать маршрут.

Расширение проезжей части ведется в рамках реконструкции северного въезда в город.

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