В Калуге перекрытие улицы Светлой продлили до 15 ноября
Улица Светлая на перекрестке с улицей Московской в Калуге останется перекрытой как минимум до 15 ноября. Дорожники не успели завершить работы, хотя изначально они были запланированы до 27 октября.
Как рассказали во вторник в городской управе, сроки перекрытия вновь перенесены.
Водителей просят заранее выбирать маршрут.
Расширение проезжей части ведется в рамках реконструкции северного въезда в город.
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