В Калуге строительство новой дороги между улицами Жукова и Хрустальной завершилось на 80%
В Калуге продолжается строительство новой дороги, которая соединит улицы Жукова и Хрустальную. Сейчас работы выполнены на 80%, сообщил в понедельник, 7 ноября, городской голова Дмитрий Денисов.
- Что сделано: все имеющиеся инженерные сети переложены, - рассказал чиновник. - Ливневки здесь никогда не было, ее строят с нуля.
По словам Денисова, треть дороги уже заасфальтирована, работы продолжаются с ориентиром на погоду, также дорожники обустраивают тротуары.
Когда именно планируется открыть движение на новом участке, Денисов не рассказал.
Стоимость 350-метрового участка – около 66 миллионов рублей.
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