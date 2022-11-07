В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 29 965 нарушений

За неделю, с 28 октября по 2 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 29 965 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 21 563.

4211 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

2894 человека не пристегнулись ремнями.

760 калужан не пропустили пешеходов.

287 водителей выехали на встречную полосу.

239 – припарковались в запрещенном месте.

11 автомобилистов двигались по обочине.

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