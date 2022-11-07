В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 29 965 нарушений
За неделю, с 28 октября по 2 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 29 965 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 21 563.
4211 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
2894 человека не пристегнулись ремнями.
760 калужан не пропустили пешеходов.
287 водителей выехали на встречную полосу.
239 – припарковались в запрещенном месте.
11 автомобилистов двигались по обочине.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!