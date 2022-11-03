В Калужской области мост через Жиздру открыли после реконструкции

В Калужской области после реконструкции открыт мост через Жиздру в Козельском районе. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Мост соединяет села Беризичи и Березичский Стеклозавод.

- Протяженность моста вместе с подходами - 499 погонных метров, - отметили в министерстве. - При реконструкции были выполнены работы по устройству 11 опор и 66 буронабивных свай, монтажу пролетных строений, установке локальных очистных сооружений, укреплению струенаправляющих дамб. Уложены нижний и верхний слои асфальтобетона, установлены барьерные ограждения на мосту и подходах.

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