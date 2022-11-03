Парковки Калуги станут бесплатными 4 ноября

В пятницу, 4 ноября, в День народного единства в Калуге уличные парковки будут бесплатными. В четверг об этом напомнила компания, которая занимается этой работой в областном центре.

Также в течение года бесплатными становятся парковки 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая и 12 июня.

Иногда городские власти продляют бесплатный период. Так было, например, во время пандемии коронавируса.

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