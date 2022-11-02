В Калуге на улице Волкова ограничили скорость

Во вторник, 1 ноября, в Калуге завершились работы по ограничения скорости на улице Волкова, которая соединяет улицу Гагарина и набережную Яченского водохранилища. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Дорожники установили знаки ограничения скорости – ехать по Волкова можно не быстрее 20 км/ч. Чтобы водителям было понятнее, там смонтировали пять лежачих полицейских.

- Данные мероприятия позволят сделать более безопасным передвижение по этой улице наших калужан, - прокомментировали в горхозяйстве.

На большой поток машин после реконструкции набережной жаловались местные жители.

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