В Калуге движение на улице Гагарина затруднено из-за ДТП
Около 14:00 в среду, 2 ноября, на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге произошло ДТП. Очевидцы сообщают о столкновении двух автомобилей.
Из-за аварии затруднено движение по улице Гагарина со стороны сквера Мира и по улице Королева со стороны парка Циолковского. Фото пробки на Гагарина опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».
Также наблюдается пробка по Гагарина со стороны Правого берега.
Дорожная обстановка на 15:00.
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