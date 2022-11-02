В Калуге движение на улице Гагарина затруднено из-за ДТП

Около 14:00 в среду, 2 ноября, на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге произошло ДТП. Очевидцы сообщают о столкновении двух автомобилей.

Из-за аварии затруднено движение по улице Гагарина со стороны сквера Мира и по улице Королева со стороны парка Циолковского. Фото пробки на Гагарина опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Также наблюдается пробка по Гагарина со стороны Правого берега.

Дорожная обстановка на 15:00.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.