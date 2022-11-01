В Калуге водитель «Лады» дважды за месяц попался пьяным за рулем

В Калуге 44-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за пьяную езду. Во вторник, 1 ноября, об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Водителя «Лады» остановили на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» недалеко от Мстихино.

Автомобилист был пьян. Ранее в октябре он уже ехал нетрезвым и был остановлен инспекторами.

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