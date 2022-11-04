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В Калуге автомобилисты жалуются на брошенные во время ремонта улицы

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 04.11.2022 10:30 7 1724
В Калуге автомобилисты жалуются на брошенные во время ремонта улицы

На днях наши читатели пожаловались в комментариях в телеграме, что на Калуге-2 остановился ремонт Привокзальной площади и улицы Привокзальной.

- Проживаем здесь, никак не доделают Привокзальную площадь и въездную дорогу, не доделаны канализационные люки, - рассказал один из автомобилистов.

- На Калуге-2 сняли два месяца назад асфальт и уложили частями, - рассказал другой калужанин. - Имеются ямы, несколько машин пробили колеса. И в таком состоянии бросили дорогу.

Ситуацию прокомментировали в городской управе. Проблемы там объяснили плохой погодой.

- К сожалению, из-за погоды сроки ремонта сдвинулись, - заявили в администрации. - До конца года ремонт будет завершен. Приносим извинения за временные неудобства.

Отметим, что месяц назад в городской управе сообщали, что готовятся к укладке верхнего слоя асфальта у вокзала Калуга-2.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 04.11.2022 10:30 7 1724
Тэги: авто дороги
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