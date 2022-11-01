На улицы Калуги за ночь высыпали 56 тонн песка и соли

После скандала в последний день октября власти Калуги встретили новый месяц усиленной заботой о дорогах и автомобилистах. По крайней мере, об этом говорится в отчете, который утром 1 ноября опубликовала пресс-служба городской администрации.

С 22:00 понедельника дорожники дежурили у моста через Оку и на улице Гурьянова.

В 5 утра началась уборка листвы и мусора.

С 7 утра начали посыпать песком и солью опасные участки: дорогу Аненки - Силикатный, Ждамирово, Дубраву, путепровод по улице Московской, мост через Оку, Тульское шоссе, улицы Генерала Попова и Фомушина.

Всего, по данным горуправы, использовано 56 тонн песка и соли.

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