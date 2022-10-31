В Калуге троллейбусы двух маршрутов не ходили из-за ДТП

В понедельник, 31 октября, наши читатели сообщили о проблемах с троллейбусами.

- Троллейбусы на Правый берег не ездят уже несколько часов.

Ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Сегодня с 9:55 сбой движения по 6 и 18 маршрутам в связи с ДТП с участием легковых авто, которые перекрыли движение троллейбусов, - пояснили в администрации. - В 12:05 движение маршрутов возобновилось.

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