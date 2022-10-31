В Калуге рабочие разрыли железнодорожные переезды и пропали

На минувших выходных в Калуге автомобилисты жаловались на пробки, которые возникли на улице Московской и Грабцевском шоссе из-за ремонтных работ на железнодорожных переездах. В понедельник, 31 октября, ситуацию прокомментировали на планерке в городской управе.

Начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, что работы проводил собственник переездов. При этом городских чиновников и ГИБДД владельцы не предупредили.

Часть работ выполнили в субботу, а остальное собирались в понедельник.

- Разрыли и пропали, - писали калужане в соцсетях.

После жалоб и вмешательства горуправы все удалось завершить к вечеру воскресенья.

Теперь управления горхозяйства готовит обращение в калужскую транспортную прокуратуру.

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