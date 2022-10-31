Улицы Калуги не убрали от снега из-за человеческого фактора

Утром в понедельник, 31 октября, в Калуге выпал первый снег. Местами на мостах образовалась наледь, что стало причиной ДТП и пробок. На заседании правительства губернатор раскритиковал чиновников из горуправы. А днем на планерке в администрации Калуги ситуацию прокомментировал начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

По его словам, причиной того, что улицы никто не обработал, стал человеческий фактор.

- Имел место человеческий фактор. Несмотря на все проведенные инструктажи и тренировки и то, что было получено метео предупреждение, ответственные дежурные не верно оценили оперативную обстановку. Не была выведена на мосты дежурная техника. Хотя мы всегда это делаем ежедневно в течение всего зимнего периода, - сказал Шпиренко. - По объяснениям дежурных, они сочли, что обстановка спокойная. Мы сегодня уже произвели разбор полетов. Дежурный мастер, который являлся ответственным за вывоз техники, уволен. Ответственный дежурный по уборке получил выговор. Заместитель директора предприятия - замечание.

Городской голова Дмитрий Денисов попросил прощения у калужан.

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