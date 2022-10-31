Калужские чиновники взяли на себя вину за скользкие дороги

Как мы уже рассказывали, утром 31 октября после выпадения первого снега в Калуге произошло несколько ДТП, что привело к пробкам. В одну из них попал и губернатор Владислав Шапша. На заседании правительства Калужской области он раскритиковал бездействие коммунальщиков.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов признал вину. По его словам, никаких упреждающих действий принято не было.

- Я прошу извинения у калужан, - заявил чиновник.

В то же время он рассказал, что коммунальные службы к зиме готовы.

А калужских водителей еще раз призвали сменить резину на зимнюю.

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