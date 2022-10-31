Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
Мобилизация История Калуги Статьи

Калуга встала в пробках после первого снегопада

Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП
Опубликовано: 31.10.2022 09:09 0 1025
Калуга встала в пробках после первого снегопада

Утром в понедельник, 31 октября, в Калуге выпал первый снег.

Ухудшение дорожных условий стало одной из причин нескольких ДТП, произошедших в областном центре в последние часы.

Как сообщают очевидцы, на мосту через Оку в Анненках столкнулись четыре автомобиля.

Из-за ДТП на дамбе Яченского водохранилища пробка в сторону центра растянулась на четыре километра.

Также авария произошла на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы. Пробка – от перекрестка с улицей Туликова до Тульского шоссе. Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП». Также затруднено движение на самом Тульском шоссе.

Утром 31 октября о плохой работе дорожников высказался губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он сказал, что сам попал в пробку.

- В Калуге образовались пробки. Это отдельный вопрос будет после заседания к руководству города, - заявил Шапша. – Как они подготовились к этой зиме. К сожалению, первый день показывает, что не очень.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП
Опубликовано: 31.10.2022 09:09 0 1025
Тэги: авто дороги пробки снег
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Кредитная карта для автовладельцев
Новый формат мороженого покоряет рынок
Замена лобового стекла на грузовике

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru