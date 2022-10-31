Калуга встала в пробках после первого снегопада

Утром в понедельник, 31 октября, в Калуге выпал первый снег.

Ухудшение дорожных условий стало одной из причин нескольких ДТП, произошедших в областном центре в последние часы.

Как сообщают очевидцы, на мосту через Оку в Анненках столкнулись четыре автомобиля.

Из-за ДТП на дамбе Яченского водохранилища пробка в сторону центра растянулась на четыре километра.

Также авария произошла на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы. Пробка – от перекрестка с улицей Туликова до Тульского шоссе. Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП». Также затруднено движение на самом Тульском шоссе.

Утром 31 октября о плохой работе дорожников высказался губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он сказал, что сам попал в пробку.

- В Калуге образовались пробки. Это отдельный вопрос будет после заседания к руководству города, - заявил Шапша. – Как они подготовились к этой зиме. К сожалению, первый день показывает, что не очень.

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