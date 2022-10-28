В Калуге на нескольких улицах обновили освещение

В Калуге коммунальщики продолжают менять уличное освещение. В пятницу, 28 октября, подробности сообщили в управлении городского хозяйства.

- Провели работы на улицах Пролетарской, Никитина, Чистые ключи, 2-й Клубничной, Грабцевском шоссе, в селе Муратовский щебзавод и поселке Новый, - отметили в горхозяйстве. - Установили более 150 фонарей и увеличили протяженность освещенных участков, установив 1,6 километра электросетей.

Также продолжаются работы на улицах Черновской, Хуторской, переулке Хуторском, Одоевском шоссе.

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