В Калуге на нескольких улицах обновили освещение
В Калуге коммунальщики продолжают менять уличное освещение. В пятницу, 28 октября, подробности сообщили в управлении городского хозяйства.
- Провели работы на улицах Пролетарской, Никитина, Чистые ключи, 2-й Клубничной, Грабцевском шоссе, в селе Муратовский щебзавод и поселке Новый, - отметили в горхозяйстве. - Установили более 150 фонарей и увеличили протяженность освещенных участков, установив 1,6 километра электросетей.
Также продолжаются работы на улицах Черновской, Хуторской, переулке Хуторском, Одоевском шоссе.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!