Жителей Калуги попросили сообщать о проблемах с общественным транспортом
В пятницу, 28 октября, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о жалобах калужан на работу общественного транспорта.
- Жалобы чаще всего касаются частоты рейсов, проблем с бесконтактной оплатой проезда, а порой - и неподобающего поведения водителей, - отметил он.
Чиновник попросил калужан сообщать обо всех недостатках по телефону горячей линии 8-800-450-10-02. Она работает круглосуточно.
Также работает телефон диспетчерской УКТ: 55-03-52.
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