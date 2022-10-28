Жителей Калуги попросили сообщать о проблемах с общественным транспортом

В пятницу, 28 октября, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о жалобах калужан на работу общественного транспорта.

- Жалобы чаще всего касаются частоты рейсов, проблем с бесконтактной оплатой проезда, а порой - и неподобающего поведения водителей, - отметил он.

Чиновник попросил калужан сообщать обо всех недостатках по телефону горячей линии 8-800-450-10-02. Она работает круглосуточно.

Также работает телефон диспетчерской УКТ: 55-03-52.

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