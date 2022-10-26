В Калужской области на год перенесли требование к цвету автомобилей такси

В среду, 26 октября, в Калужской области официально опубликовали закон, который на год переносит требование к таксистам работать на автомобилях только желтого, белого или серебристого цвета.

Такая норма должна была вступить в силу 1 января 2023 года. Новая дата – 1 января 2024 года.

Закон о цвете машин такси был принят в Калуге в 2018 году, но пока так и не заработал.

До этого машины калужских таксистов власти хотели перекрасить в желтый цвет в 2013 году, но тот закон также так и не заработал.

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