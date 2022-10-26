В Калужской области лишили водительского удостоверения четырех наркоманов
В Перемышльском районе суд лишил водительского удостоверения четырех мужчин, состоящих на учете у врача-нарколога. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Их заболевания не позволяли ездить за рулем.
Водительское удостоверение они смогут вновь получить только после снятия с учета.
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