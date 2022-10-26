44-летний житель Калуги второй раз попался пьяным за рулем

Жителю Калуги грозит до двух лет лишения свободы за езду за рулем в пьяном виде. В среду, 26 октября, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина нетрезвым ехал по селу Кольцово Ферзиковского района. Там его и остановили инспекторы ГИБДД.

Проверка показала, что ранее этот человек уже попадался пьяным за рулем.

Ведется расследование уголовного дела.

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