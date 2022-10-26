В Калуге завершился ремонт на трех улицах

На этой неделе в Калуге дорожники благодаря хорошей погоде успели завершить ремонт трех улиц. Об этом 26 октября сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы проведены на улицах Карла Либкнехта, Беговой и Ипподромной.

Уважаемые читатели, а какие еще улицы в Калуге требуют срочного ремонта? Расскажите в комментариях!

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