В Калуге дорожники потренировались убирать город от снега
В понедельник и вторник, 24 и 25 октября, в Калуге прошла тренировка по уборке улиц зимой. Об этом сообщили в МБУ «СМЭУ».
В тренировке были задействованы переоборудованные на зимний период единицы техники.
В то же время сейчас техника, работающая по летнему регламенту, продолжает выполнять задачи до наступления холодов.
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