В Калуге дорожники потренировались убирать город от снега

В понедельник и вторник, 24 и 25 октября, в Калуге прошла тренировка по уборке улиц зимой. Об этом сообщили в МБУ «СМЭУ».

В тренировке были задействованы переоборудованные на зимний период единицы техники.

В то же время сейчас техника, работающая по летнему регламенту, продолжает выполнять задачи до наступления холодов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.