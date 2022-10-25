В Калуге перекрытие улицы Светлой продлили до 31 октября

В Калуге до 31 октября будет закрыт для проезда участок улицы Светлой в районе перекрестка с Московской. Об этом во вторник сообщили в городской управе.

Ранее дорогу планировалось открыть 27 октября.

Ограничения связаны с работами по расширению проезжей части.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Тем временем окончание реконструкции северного въезда перенесли на 2023 год.

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