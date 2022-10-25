Реконструкция северного въезда в Калугу затянется до 2023 года

В Калуге не успеют к декабрю завершить реконструкцию северного въезда в город. Работы продолжатся и в 2023 году, сообщил в понедельник, 24 октября, на планерке в городской управе руководитель МКУ «Управления капитального строительства Калуги» Виталий Леонов.

Как пояснили в городской управе, ранее планировалось завершить работы 19 декабря. Но из-за изменения объема работ и границ проектирования с подрядчиком будут заключать дополнительные соглашения.

Сейчас рабочие занимаются переврезкой газовых сетей. Затем настанет очередь водопровода. Асфальт обещают уложить до 15 ноября.

Проезжая часть будет расширена до четырех полос.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.