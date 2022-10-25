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Реконструкция северного въезда в Калугу затянется до 2023 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.10.2022 09:29 0 543
Реконструкция северного въезда в Калугу затянется до 2023 года

В Калуге не успеют к декабрю завершить реконструкцию северного въезда в город. Работы продолжатся и в 2023 году, сообщил в понедельник, 24 октября, на планерке в городской управе руководитель МКУ «Управления капитального строительства Калуги» Виталий Леонов.

Как пояснили в городской управе, ранее планировалось завершить работы 19 декабря. Но из-за изменения объема работ и границ проектирования с подрядчиком будут заключать дополнительные соглашения.

Сейчас рабочие занимаются переврезкой газовых сетей. Затем настанет очередь водопровода. Асфальт обещают уложить до 15 ноября.

Проезжая часть будет расширена до четырех полос.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.10.2022 09:29 0 543
Тэги: авто дороги
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