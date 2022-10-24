В Калуге власти через суд собираются изымать земельные участки для реконструкции Синих мостов

В Калуге в ближайшее время должна начаться реконструкция Синих мостов. Подрядчик был выбран месяц назад. Однако для выполнения некоторых работ придется через суд изымать земельные участки у собственников, сообщили в понедельник, 24 октября, на планерке в городской управе.

Городской голова Дмитрий Денисов рассказал, что на земле, которая будет необходима для расширения дороги, сейчас находятся гаражи, СТО и автосервис.

В то же время руководитель управления капитального строительства Виталий Леонов заявил, что подрядчик может работать и до вынесения судами вердиктов.

- Мы считаем, что у подрядчика есть полный фронт по началу производства работ, - пояснил он. - Это и устройство фундамента под будущие строительные конструкции моста, это и перекладка сетей ливневой канализации, водопровода. То есть спектр работ обширен. Мы считаем, что у подрядчика есть все возможности приступить к работам.

Во вторник, 25 октября, чиновники собираются встретиться с представителем компании, которая выиграла торги.

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