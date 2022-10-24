Два рейса из Калуги в Ереван отменили из-за технических трудностей

Авиакомпания «Азимут» отменила два рейса из Калуги в Ереван и обратно, которые должны были состояться 4 и 11 ноября. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмена связана с техническими трудностями.

- Остальные рейсы в этом направлении продолжат выполняться по расписанию, - пояснили в аэропорту.

Рейс в Ереван – единственный из международных, которые выполняются из Калуги. Самолеты «Сухой Суперджет» летают туда по пятницам.

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