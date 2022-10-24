В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 43 063 нарушения

За неделю, с 14 по 20 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 43 063 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 28 826.

6544 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

5835 человек не пристегнулись ремнями.

834 калужанина не пропустили пешеходов.

650 – припарковался в запрещенном месте.

358 водителей выехали на встречную полосу.

16 автомобилистов двигались по обочине.

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