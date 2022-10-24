В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 43 063 нарушения
За неделю, с 14 по 20 октября, в Калужской области камеры зафиксировали 43 063 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 28 826.
6544 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.
5835 человек не пристегнулись ремнями.
834 калужанина не пропустили пешеходов.
650 – припарковался в запрещенном месте.
358 водителей выехали на встречную полосу.
16 автомобилистов двигались по обочине.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!