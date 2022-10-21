В Калужской области завершается ремонт одного из мостов через Жиздру

В селе Березичский стеклозавод Козельского района завершается ремонт моста через Жиздру. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Капитальный ремонт 205-метрового моста проходит впервые за 60 лет.

Дорожники установили 11 опор и 66 буронабивных свай. На данный момент осталось лишь нанести разметку на проезжую часть, пояснили в правительстве.

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