В Калуге на улицу Баррикад вернули лежачих полицейских

В начале месяца в Калуге завершился ремонт улицы Баррикад. А сейчас туда вернули лежачих полицейских, которые были демонтированы весной. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в управлении городского хозяйства.

- На четырех участках улицы Баррикад установлены новые искусственные неровности, обозначенные дорожными знаками 5.20, - пояснили в горхозяйстве.

Там заверили, что благодаря этому дорожная обстановка у детских садов будет безопаснее.

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