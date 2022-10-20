В Калуге проведут ямочный ремонт на шести улицах
В Калуге при благоприятных погодных условиях дорожники собираются продолжить ямочный ремонт на улицах Курсантов и Дарвина. Об этом сообщили 20 октября в управлении городского хозяйства.
Также ямы заделают еще на четырех улицах: Комсомольская роща, Социалистическая, съезд с Билибина на Поле Свободы и переулок Литейный в районе дома №15.
В управлении горхозяйства сообщили, что с начала года ямочный ремонт в Калуге проведен на площади в 14 000 кв. м. более чем на 60 дорогах.
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