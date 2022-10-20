В Калужской области водителям посоветовали установить зимнюю резину

В Калужской области ожидается похолодание, возможны заморозки. Водителей призвали сменить резину и стиль вождения. В четверг, 20 октября, об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

- Мы рекомендуем водителям заблаговременно позаботиться о замене резины на своих автомобилях, - говорится в публикации ЦБДД. - При движении выбирать скоростной режим, который позволит осуществлять постоянный контроль за машиной.

Также об увеличении тормозного пути у машин предупреждают и пешеходов. Кроме того, в темноте их просят использовать светоотражающие элементы на одежде.

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