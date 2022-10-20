На улице Гагарина в Калуге образовалась пробка из-за дорожных работ
Утром в четверг, 20 октября, в Калуге затруднено движение на улице Гагарина. Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП».
Пробка образовалась со стороны Правого берега. Машина стоят от «шарика» до перекрестка с улицей Королева.
Причиной этому стали дорожные работы. Перекрыта одна из полос.
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