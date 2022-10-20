В Калуге улицу Светлую перекрыли на восемь дней

В четверг, 20 октября, в Калуге ограничили движение на улице Светлой в районе перекрестка с улицей Московской. Это связано с проведением работ по расширению проезжей части, сообщили в городской управе.

Проехать там нельзя будет в течение восьми дней – до 27 октября.

На дороге установили соответствующие временные знаки.

Калужских водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Схема перекрытия.

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