В Калуге улицу Светлую перекрыли на восемь дней
В четверг, 20 октября, в Калуге ограничили движение на улице Светлой в районе перекрестка с улицей Московской. Это связано с проведением работ по расширению проезжей части, сообщили в городской управе.
Проехать там нельзя будет в течение восьми дней – до 27 октября.
На дороге установили соответствующие временные знаки.
Калужских водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Схема перекрытия.
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