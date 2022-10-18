В Калуге улицу затопило из-за захвата земли

Днем во вторник, 18 октября, на перекрестке улицы Тарутинской и 2-го Тарутинского проезда в Калуге образовалась огромная лужа. На ситуацию в соцсетях пожаловался один из местных жителей.

Дорогу на 2-м Тарутинском проезде затопило. Вода через бордюр начала проливаться на тротуар.

Ситуацию прокомментировали в городской управе.

- По предварительным данным, подтопление происходит в результате того, что владелец земельного участка напротив закопал водопереливную трубу под дорогой, через которую вода уходила по естественному уклону в овраг, и совершил самозахват земли, - заявили в администрации. - Ведется разбирательство, по результатам которого будет принято решение и водоотвод восстановлен. К сожалению, сроки решения проблемы пока неизвестны.

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