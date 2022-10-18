В Калужской области три моста отремонтируют до конца года

В Козельском районе до конца нынешнего года планируется отремонтировать три моста. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, в селе Березичский Стеклозавод реконструкция моста через Жиздру практически завершилась.

А капитальный ремонт мостов через реки Прорва и Грязна должен подойти к концу в декабре.

- Дальше нужно приводить в порядок дорогу здесь. Поможем району, - пообещал Шапша.

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